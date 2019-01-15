Водитель иномарки решил не уступать дорогу фуре

15.01.2019 10:12 427

В понедельник, 14 января, в Жуковском районе на трассе А-108 «Московское большое кольцо» столкнулись фура «Камаз» и автомобиль «Мицубиси». По предварительным данным инспекторов, в 05:00 водитель на «Мицубиси» не уступил трассу большегрузу, ехавшему по главной дороге, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате пострадал водитель иномарки. Он получил травмы различной степени тяжести.



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