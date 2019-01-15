«Ниссан» сгорел на окраине Калуги

15.01.2019 09:03 406

Во вторник, 15 января, автомобиль «Ниссан Тида» загорелся на окраинной калужской улице Стекольной.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:26. На место ЧП выдвинулись 8 пожарных на двух спецмашинах. Они ликвидировали возгорание. Но судя по оперативным фотографиям, моторный отсек машины выгорел полностью.

В результате пожара никто из людей не пострадал, причина возгорания устанавливается, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.