Гололед прогнозируют на калужских дорогах

15.01.2019 08:27 325

Гололед на тротуарах, гололедица на дорогах ожидают в Калужской области всю первую половину дня вторника, 15 января, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Спасатели призывают жителей области к осторожности. При спуске с лестниц стоит держаться за поручни, на дорогах соблюдать правила и помнить, что машины в таких условиях тормозят дольше.

Ну и традиционный универсальный совет от спасателей: лучше оставайтесь дома.