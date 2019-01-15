Внедорожник сгорел в центре Калуги

15.01.2019 08:05 649

В понедельник, 14 января, автомобиль «Чанган» загорелся в калужском переулке Баррикад.

Спасателям о возгорании сообщили в 18:31. Машина полыхала так сильно, что тушить ее пришлось 8 пожарным на двух спецмашинах. Несмотря на это, судя по оперативным фото, автомобиль сгорел полностью.

В результате возгорания никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.