Калужанка украла у коллеги деньги и купила еду

14.01.2019 21:00 139

38-летняя жительница Калуги зашла в подсобное помещение на работе и обыскала куртку своего коллеги, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 14 января.

Женщина нашла в одежде кошелек мужчины, вытащила из него 7,5 тысяч рублей и положила бумажник на место. Вечером на эти деньги воровка купила в магазине продукты.

Пострадавший обратился в полицию, сотрудники которой и вычислили калужанку. Она во всем созналась и вернула пострадавшему деньги.

Несмотря на это женщину будут судить за кражу и могут приговорить к реальному сроку до 5 лет.