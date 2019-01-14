Гулять по окскому льду по-прежнему не безопасно

14.01.2019 19:12 163

Калужские спасатели в понедельник, 14 января, проверили толщину льда на водоемах региона.

Стоячие пруды, озера и водохранилища замерзли капитально. Толщина льда на них 23-31 см.

На реках толщина покрова тоже позволяет ходить по льду, она колеблется от 18 до 28 см. Но вот Ока по-прежнему не полностью замерзла. Во всех местах, где жители региона регулярно выходят на лед, на ней промоины, а в черте Калуги они многочисленные. Выходить на такой покров не безопасно.