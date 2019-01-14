Председатель СНТ растратил деньги за электроэнергию

14.01.2019 18:02 319

Председатель садоводческого некоммерческого товарищества собирал с членов деньги за электричество, но не вносил средства в кассу, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 14 января.

При этом отметки в членских книжках о сданных деньгах он делал. Финансы мужчина забирал себе. Несоответствие кассовых ведомостей и записей в членских книжках обнаружил новый председатель товарищества.

Полицейские нашли 4 эпизода. Садоводов бывший председатель обманул на 17 675 рублей.