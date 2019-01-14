Квартира сгорела на Малинниках

14.01.2019 17:55 289

В понедельник, 14 января, загорелась квартира на калужской улице Северной в микрорайоне Малинники.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 14:43. На место выехали 9 пожарных и 3 спецмашины. Они справились с пламенем, но, судя по оперативным фото, обстановка части квартиры серьезно пострадала.

Ни один человек в результате возгорания не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.