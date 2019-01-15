Выставка картин и икон про отцов откроется в ИКЦ

15.01.2019 08:00 262

В четверг, 17 января, в калужской инновационном культурном центре откроется выставка репродукций работ русских и советских художников, посвященная теме отца. Для экспозиции отобрали работы не только русских, но и иностранных творцов. Открывается выставка иконой А.Рублева «Святая Троица», поскольку Бог — отец всех живущих. Сюжеты остальных картин – игры отцов с детьми, драматичные библейские события и патриотичные образы защитников Отечества.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.