Калужанин заплатил 266 тысяч, чтобы сохранить машину

14.01.2019 17:32 287

Судебные приставы-исполнители арестовали за долги и отправили на спецстоянку автомобиль «Ford Focus», принадлежащий жителю Калуги, сообщила пресс-служба приставов в понедельник, 14 января.

Хозяин автомобиля взял в долг у жителя Москвы 266 тысяч рублей, но возвращать деньги не спешил даже после того, как суд обязал его сделать это.

После ареста машины должник полностью вернул все деньги. Машина вернулась к хозяину.