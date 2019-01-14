Обнинские кудоисты привезли 12 медалей с межрегионального турнира

14.01.2019 17:10 164

Межрегиональный юношский турнир и десткий спортивный фестиваль по кудо прошел в субботу, 12 января, в Угличе Ярославской области В чемпионате участвовали более 200 спортсменов, в итоге 12 медалей различного достоинства забрали обнинские единоборцы, сообщила пресс-служба администрации наукограда. Среди юношей выиграли: 1-е место: Юлдашев Ибрахимджон

Куюжуклу Александр

Лукьянов Данил 2-е место: Куюжуклу Андрей

Усенко Никита

Величкина Дарья

Сергеева Дарья 3-е место: Ковалев Егор Среди детей победителями стали: 1-е место: Короткий Егор

Курковский Тимофей 2-е место: Чадаев Илья 3-е место: Салогуб Сергей



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