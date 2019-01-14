Карантин по бешенству ввели в Жиздринском районе

14.01.2019 16:51 148

Карантин по бешенству введен в Жиздринском районе после того как в деревне Озерская нашли больную лису, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве региона в понедельник, 14 января.

Теперь жители потенциально опасной зоны должны доставить животных к ветеринарам для профилактических прививок и следить домашними зверями. Если кошки и собаки начинают вести себя подозрительно, их следует изолировать и вызвать врача.

В тоже время в Бабынинском районе срок карантина истек и его отменили.

Сейчас в области 5 очагов опасного заболевания животных. 1 - на территории Боровского района, 1 в Малоярославецком районе, 3 очага на территории Жиздринского района.