Жителя Кондрова ненадолго посадили за хранение наркотиков

14.01.2019 16:37 233

24-летнего жителя Кондрова в сентябре задержали инспекторы ГИБДД и нашли у него 0,42 гр наркотика N-метилэфедрона («соль»), сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 14 января.

Суд решил, что дурман молодой человек хранил, но продавать не собирался. Юноша вину признал и в содеянном раскаялся.

В итоге молодой человек получил 8 месяцев колонии общего режима.