Арендатор гаража похитил и продал генератор хозяйки бокса

14.01.2019 15:58 228

Калужанка сдала в аренду гараж мужчине, а он забрал из него генератор стоимостью 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 14 января.

Женщина пыталась договориться по телефону о встрече, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего. Но была проигнорирована. Тогда она пошла в полицию.

Сотрудникам органов внутренних дел мужчина заявил, что у него финансовые проблемы, поэтому он продал генератор за 6 тысяч рублей. Деньги потратил.

Мужчине за кражу грозит до 5 лет лишения свободы.