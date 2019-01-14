Обнинского водителя будут судить за пьяное ДТП

14.01.2019 15:32 208

Дело 46-летнего жителя Обнинска, ставшего виновником массового ДТП в конце мая прошлого года, передано в суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 14 января.

Автолюбитель был пьян и ехал на слишком большой скорости на своем «Форде». Он начал перестраиваться в левый ряд и не пропустил ехавшую там машину. От удара «Форд» вынесло на встречку, где в него врезалась еще один автомобиль. Пассажирка иномарки получила серьезные травмы.

Автолюбителю грозит до 4 лет лишения свободы за нарушения правил и столкновение.