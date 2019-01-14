Разбойник пытался уехать на электричке после ограбления микрофинансовой организации

14.01.2019 15:01 489

25-летний безработный калужанин ограбил микрофинансовую организацию в центре Калуги в субботу, 12 января.

Вооружившись ножом, мужчина потребовал у менеджера по продаже финансовых продуктов передать ему все имеющиеся денежные средства, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Добычей разбойника стали 7 тысяч рублей с которыми он и сбежал.

Разбойник пытался уехать из области на электричке,но в Малоярославце его задержали по горячим следам. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии.