4 серьезных аварии произошли в Калужской области за выходные

14.01.2019 14:30 407

За выходные 12-13 января, в Калужской области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Из них — 2 пешехода, 2 водителя и 1 пассажир.

За этот же период в области зарегистрировали 107 аварий с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Инспекторы оштрафовали более 700 нарушителей, 22 водителя были нетрезвы, 11- выехали на встречную полосу, 29 перевозили детей не по правилась, более 100 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.