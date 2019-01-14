Почти 400 КАМАЗов снега вывезли с калужских улиц за ночь

В ночь на понедельник, 14 января, с улиц Калуги вывезли 3990 кубометров снега, это почти 400 КАМАЗов. На дороги высыпали 315 тонн песка с солью.
Улицы регионального центра чистили 97 спецмашин и 91 человек.
Днем в понедельник борьбу со снегом продолжил 91 человек и 88 спецмашин.
Снег вывозится с улиц: Степана Разина, Московской, Воскресенской-1, Кутузова, Набережной, Фомушина, Лесной, Татуринской, Грабцевского шоссе Путепровода на Московской, площади Старый торг, вокруг сквера Ленина, пешеходной зоны Театральной, сообщила пресс-служба горуправы.
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