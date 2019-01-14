Водитель на «Ниссане» протаранил «Тойоту» под Оптиной Пустынью

14.01.2019 10:58 372

В воскресенье, 13 января, две иномарки столкнулись на дороге «Оптина Пустынь - Н. Прыски - Сосенский – Шепелево» в нескольких километрах от Оптиной Пустыни.

По предварительным данным инспекторов 49-летний водитель на «Ниссане» не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с «Тойотой», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате пострадали оба водителя. Они госпитализированы.