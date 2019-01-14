Неизвестный водитель вытолкал «Опель» в кювет

14.01.2019 10:39 451

«Опель» и неустановленная машина столкнулись в воскресенье, 13 января, в 00:05 на трассе А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль». Неизвестный водитель врезался в «Опель», который от удара вылетел в кювет и перевернулся, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате аварии пострадала 29-летняя пассажирка иномарки. Она получила травмы различной степени тяжести.



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