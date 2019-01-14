Кондровские предприятия заставили заплатить работникам 65 миллионов

14.01.2019 09:52 275

Два кондровских предприятия выплатили 65 миллионов рублей долгов по зарплате своим 396 работникам, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 14 января.

При этом в суд с требованием зарплаты были направлены иски на 58 миллионов в отношении завода «Гигиена-Сервис», от «Гигиена-Сервис мед» через суд требуют заплатить 16 миллионов рублей.

Финансовые проблемы на заводах возникли в январе прошлого года. К маю долги по зарплате достигли 50 миллионов.