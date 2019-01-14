Неизвестный сгорел на даче под Калугой

14.01.2019 09:12 468

Дачный дом сгорел в пригородном калужском садовом товариществе в деревне Ромодановские дворики в воскресенье, 13 января.

О возгорании спасателям сообщили в 23:23. Прибывшие на место пожарные не смогли спасти полыхающее деревянное строение, но отстояли от огня две расположенные рядом дачи.

На месте сгоревшей дотла дачи нашли тело погибшего. Его личность и даже пол пока не установили.

Причину возгорания выясняют.