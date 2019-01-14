Первые больные гриппом появились в области

За вторую неделю этого года два человека в Калужской области заболели гриппом. До этого этой зимой его в регионе не было.
Неприятную инфекцию подхватил взрослый калужанин и годовалый малыш в Дзержинском районе. У них нашли сезонный вирус А (H3N2).
Также в области выросло на 51,1% количество простудившихся. В первую неделю этого года болели чуть более 2,1 тысячи жителей, во вторую ОРВИ подхватили уже более 3,3 тысяч человек. Рост заболевания происходит у детей, взрослые наоборот простужаются реже.
В Калуге случаев ОРВИ зарегистрировали в два раза больше, чем в первую неделю года — 2408 против 1167. В областном центре также болеют больше дети, а взрослые — реже.
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