Вор-меломан похитил с дачи музыкальный центр

13.01.2019 18:34 40

Житель Жиздринского района приехал в областной центр на заработки и устроился разнорабочим в одном из СНТ.

Во время работы ему приглянулся музыкальный центр в одном из дачных домиков. Как-то, сильно выпив, он проник в домовладение и вынес понравившуюся вещь. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, стереосистему воришка не продал, а оставил себе, что позволило полицейским вернуть его владелице.

Несмотря на искреннее раскаяние, любителя музыки ждет суд за совершенную кражу.