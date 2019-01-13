Совестливый калужанин, избивший товарища, отделается штрафом

13.01.2019 14:22 561

Приятели выпивали в одном из калужских баров. Внезапно между ними возник конфликт.

От слов собутыльники перешли к делу, решив выяснить отношения на улице. Один из мужчин нанес оппоненту удар, от которого тот упал и ударился головой об асфальт.

Испугавшись за товарища, нападавший сам вызвал медиков и полицию. Следственные органы учли это, а также полное раскаяние обвиняемого и принесенные им извинения потерпевшему, и обратились в суд, ходатайствуя о назначении ему наказания в виде штрафа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.