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Совестливый калужанин, избивший товарища, отделается штрафом

13.01.2019 14:22 0 561
Совестливый калужанин, избивший товарища, отделается штрафом

Приятели выпивали в одном из калужских баров. Внезапно между ними возник конфликт.

От слов собутыльники перешли к делу, решив выяснить отношения на улице. Один из мужчин нанес оппоненту удар, от которого тот упал и ударился головой об асфальт.

Испугавшись за товарища, нападавший сам вызвал медиков и полицию. Следственные органы учли это, а также полное раскаяние обвиняемого и принесенные им извинения потерпевшему, и обратились в суд, ходатайствуя о назначении ему наказания в виде штрафа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.


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