С начала выходных спасатели ликвидировали 7 пожаров и 1 аварию

13.01.2019 12:13 286

С начала выходных пожарно-спасательная служба МЧС ликвидировала 7 пожаров и последствия 1 ДТП.

Как сообщает пресс-служба ведомства. В минувшие сутки пожарные тушили жилые дома в Полотняном заводе и Тарусе; в Малоярославецком районе горели строительный цех и мусор; в Калуге и Спас-Деменске загорелись дачный дом и хозпостройки, а на улице Театральной областного центра горел офис.

Кроме того, спасатели выезжали на ДТП на улице Глаголева, где автобус сбил пешехода.