Кассир, набравшая кредитов, ограбила свою организацию на 320 000 рублей

13.01.2019 10:04 389

В Жуковском районе окончено расследование уголовного дела о растрате на предприятии.

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, деньги компании присвоила сотрудница организации, в обязанности которой входили прием и сдача денежных средств, ведение кассовых операций. Женщина набрала кредитов на полмиллиона рублей, и, чтобы решить финансовые проблемы, периодически брала из кассы деньги, которыми погашала долги. Чтобы скрыть недостачу, она брала в долг у знакомых, вносила в кассу, а после инвентаризации забирала и возвращала кредиторам.

Таким образом, предприимчивая дама нанесла ущерб организации на сумму более 320 000 рублей и теперь будет отвечать перед судом.