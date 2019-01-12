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Калужанка отдала экстрасенсу 1,5 миллиона рублей

12.01.2019 15:31 0 94
Калужанка отдала экстрасенсу 1,5 миллиона рублей

Калужанка обратилась в полицию с жалобой на мошенничество.

Так, увидев на одном из телевизионных каналах рекламу услуг экстрасенса, женщина позвонила по указанному номеру, и узнала, что от нее исходит негативная энергия. Целительница пообещала вылечить клиентку путем ритуалов и заклинаний за определенное вознаграждение.

Далее женщина выполняла все рекомендации чародейки, исправно переводя ей деньги. В дальнейшем для усиления эффекта потребовалось приобретение разных магических предметов, которые можно было купить только у партнера экстрасенса. Отдав мошеннице 1,5 миллиона рублей, калужанка опомнилась и пошла в полицию, где и завели уголовное дело, сообщила пресс-служба УМВД.


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