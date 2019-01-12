Ночью на Театральной улице случился пожар

12.01.2019 10:04 127

Сегодня, 12 января, около 5 часов утра пожарно-спасательная служба МЧС приняла сообщение о пожаре в центре Калуги.

На улице Театральной загорелось офисное помещение. Сообщила пресс-служба ведомства. К счастью, в огне никто не пострадал. Пожар потушили силами 10 пожарных и 3-х специальных машин. Направленный на место инспектор ГПН разберется в причинах возгорания.