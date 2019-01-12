Пьяный угонщик уснул за рулем машины

12.01.2019 09:58 109

Калужанина обвиняют в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Так, будучи сильно пьяным, он проник в салон чужого автомобиля, стоящего во дворе дома. Выдернув провода, ведущие к замку зажигания и, соединив их между собой напрямую, угонщик завел двигатель и поехал в сторону ближайших домов.

Но вскоре беспечный ездок въехал в припаркованный автомобиль, его машина заглохла, а сам он уснул за рулем. Прибывшие на место полицейские разбудили его, задержали и завели уголовное дело.