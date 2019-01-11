Осужденные вернут государству 200 тысяч за лечение жителей Мосальска

11.01.2019 20:57 161

Шестеро жителей Мосальска нанесли вред здоровью сограждан и не возместили расходы за лечение территориальному фонду медицинского страхования.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры района, преступные действия этих лиц, осужденных Дзержинским судом в период с 2016 по 2018 годы, нанесли ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Теперь эти средства будут взысканы с них через суд.