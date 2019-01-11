Осужденные вернут государству 200 тысяч за лечение жителей Мосальска

Шестеро жителей Мосальска нанесли вред здоровью сограждан и не возместили расходы за лечение территориальному фонду медицинского страхования.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры района, преступные действия этих лиц, осужденных Дзержинским судом в период с 2016 по 2018 годы, нанесли ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Теперь эти средства будут взысканы с них через суд.
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