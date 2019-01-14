Крутицы и Карачаево останутся без света

14.01.2019 08:00 248

В понедельник, 14 января, в Калуге снова пройдет плановое отключение электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго». Так с 9:00 до 17:00 обесточены будут два пригорода: деревня Карачево,

деревня Крутицы.



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