Жители Малинников и Ольговки останутся без воды

11.01.2019 14:29 388

Сегодня, 11 января, калужский Водоканал проводит аварийно-ремонтные работы на сетях водоснабжения. С 14:00 до 17:00 жители домов микрорайонов Ольговка и Малинники останутся без холодного водоснабжения, сообщила пресс-служба ведомства.



После завершения ремонтных мероприятий водоснабжение будет полностью восстановлено.





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