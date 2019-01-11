На трассе М-3 "Украина" столкнулись две иномарки

11.01.2019 14:03 325

Сегодня, 11 января, на 240-м километре трассы М-3 «Украина» произошло столкновение двух автомобилей: «Шевроле» и «Хендай». Как сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС, в аварии пострадал человек. Тяжесть полученных им травм устанавливают прибывшие на место медики, а патруль ГИБДД уточняет причины случившегося.



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