Доносчик, оболгавший соседа, пойдет под суд

11.01.2019 13:57 342

45-летний житель Сухиничского района ответит перед судом за ложный донос.

Как сообщила пресс-служба СК России по Калужской области, обвиняемый похитил у соседа металлическую раму. Сосед потребовал вернуть краденое, пригрозив полицией. Тогда обвиняемый, испугавшись срока за кражу, сам вызвал стражей порядка и сообщил, что сосед ворвался к нему в дом и избил его. Как он потом пояснил, при подаче заведомо ложного заявления он руководствовался тем соображением, что прав тот, кто раньше пожалуется.

Полиция проверила заявление и не нашла подтверждающих фактов. На доносчика, оболгавшего соседа, завели уголовное дело.