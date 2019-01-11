Сегодня ночью в Полотняном заводе сгорел дом с хозяйкой

11.01.2019 13:26 376

Следственные органы СК РФ по Калужской области проводят проверку по факту смерти человека в пожаре, который случился в ночь на 11 января в Полотняном заводе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, женщина 1937 года рождения погибла в собственном доме. Причиной возгорания стала газовая плита, одна из конфорок которой была включена. Более подробно причины пожара сейчас устанавливают специалисты.