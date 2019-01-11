Потерявшая управление фура въехала в Газель, а та сбила пешехода

11.01.2019 12:08 92

10 января на 94-м километре автодороги А-130 Москва-Малоярославец-Рославль случилось ДТП.

44-летний мужчина, за рулем большегруза «Вольво», двигаясь со стороны Москвы в сторону Рославля, не справился с управлением и совершил наезд на стоящую на обочине ГАЗель. От удара ГАЗель дернулась вперед, сбив пешехода, мужчину 54-лет.

В результате аварии пострадал водитель ГАЗели, находящийся в кабине, и пешеход. Оба получили травмы разной степени тяжести, сообщает ОМВД России по Жуковскому району.