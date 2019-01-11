В Малоярославце водитель сбил пешехода и скрылся

11.01.2019 11:59 88

Вчера, 10 января, рано утром в Малоярославце случилось ДТП. На перекрестке улиц Кирова – Гагарина водитель сбил пешехода и скрылся. Как сообщил ОМВД России по Малоярославецкому району, молодой 20 лет переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда пострадавший юноша получил разные травмы.



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