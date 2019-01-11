Вчера на дорогах области пострадали 7 взрослых и 1 ребенок

11.01.2019 11:24 91

Вчера, 10 января, на дорогах области в авариях пострадали 8 человек, среди них 1 ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 1396 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 8 человек сели за руль в нетрезвом виде, 9 водителей нарушили правила перевозки детей, и 4 любителя быстрой езды вылетели на полосу встречного движения. Кроме того, попались 53 пешехода-нарушителя, сообщил отдел пропаганды ГИБДД области.