Желая продать автомобиль, автоледи погасила 60-тысячный долг за пьяное вождение

11.01.2019 11:15 118

Судебные приставы Дзержинского района возбудили исполнительные производства о взыскании с местной жительницы двух штрафов по 30 000 каждый за нетрезвое вождение.

Однако автоледи проигнорировала срок для добровольного исполнения, и судебные исполнители применили к ней принудительные меры, запретив ей регистрационные действия с ее машиной.

Так как женщину лишили водительских прав, она хотела продать автомобиль, а приставы сорвали ее планы. В итоге она полностью погасила 60 000 рублей задолженности по двум штрафам, оплатив еще и немалый исполнительный сбор, сообщила пресс-служба УФССП области.