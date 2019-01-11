Полицейские вызволили автолюбителя из снежного плена

Патрулируя автодорогу «Калуга-Вязьма», сотрудники ГИБДД обнаружили съехавшую в кювет легковушку.
Полицейские направились к водителю, чтобы узнать не нужна ли помощь. Убедившись, что с автолюбителем все в порядке, они приступили к вызволению застрявшего автомобиля, вызвав снегоуборочную технику.
Автомобилист сердечно благодарил своих спасителей за помощь, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД области.
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