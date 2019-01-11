Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 11 января
$ 66.86 0.22
77.21 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Полицейские вызволили автолюбителя из снежного плена

11.01.2019 09:56 0 367
Полицейские вызволили автолюбителя из снежного плена

Патрулируя автодорогу «Калуга-Вязьма», сотрудники ГИБДД обнаружили съехавшую в кювет легковушку.

Полицейские направились к водителю, чтобы узнать не нужна ли помощь. Убедившись, что с автолюбителем все в порядке, они приступили к вызволению застрявшего автомобиля, вызвав снегоуборочную технику.

Автомобилист сердечно благодарил своих спасителей за помощь, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Потерявшая управление фура въехала в Газель, а та сбила пешехода 11.01.2019 12:08

В Малоярославце водитель сбил пешехода и скрылся 11.01.2019 11:59

Три человека пострадали в аварии в Медыни 11.01.2019 11:35

Вчера на дорогах области пострадали 7 взрослых и 1 ребенок 11.01.2019 11:24

Желая продать автомобиль, автоледи погасила 60-тысячный долг за пьяное вождение 11.01.2019 11:15

Пьяный лихач,убивший человека, пытался за взятку скрыть преступление 11.01.2019 11:02

Бизнесмены типа обанкротились, чтобы обмануть кредиторов на 59 миллионов 11.01.2019 09:00

Автолюбители выясняли отношения с помощью травмата 11.01.2019 08:48

За минувшие сутки МЧС ликвидировало 4 пожара и 4 ДТП 11.01.2019 08:40

Рекордное количество новорожденных зарегистрировали сегодня в Обнинске 11.01.2019 08:00

Народные новости
913 4
Boris14
785 1
stas_k
2341 7
Overburn

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.