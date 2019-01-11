Бизнесмены типа обанкротились, чтобы обмануть кредиторов на 59 миллионов

11.01.2019 09:00 559

Генеральный директор калужской компании вместе со своим заместителем, обанкротили собственную фирму.

Все активы они передали в пользу подконтрольных организаций и заявили о банкротстве, причинив этим ущерб своим кредиторам и налоговой на сумму около 59 миллионов рублей.

Предприимчивые бизнесмены будут отвечать перед судом за преднамеренное банкротство, сообщила пресс-служба регионального УМВД.