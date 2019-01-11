Автолюбители выясняли отношения с помощью травмата

11.01.2019 08:48 356

ОМВД России по Жуковскому району расследует уголовное дело о хулиганстве.

Два автомобилиста повздорили, и один из них в качестве убойного аргумента достал пневматический пистолет, из которого расстрелял машину оппонента.

Прибывшая на место конфликта полиция доставила спорщиков в отделение для выяснения обстоятельств происшествия, где стрелку, уроженцу Псковской области, придется дать объяснения своему поступку, сообщила пресс-служба областного УМВД.