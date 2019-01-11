За минувшие сутки МЧС ликвидировало 4 пожара и 4 ДТП

11.01.2019 08:40 181

За последние сутки, 10 января, в области случилось четыре пожара: в Калуге и Кирове горел мусор, в Козельском районе пожарные потушили гараж, а в Людиново вспыхнул автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, пресс-служба регионального Управления МЧС сообщила о ликвидации последствий четырех ДТП: автомобили столкнулись в Калуге, Медыни, а также в Боровском и Жуковском районах.