Людиновская прокуратура борется с сосульками

10.01.2019 20:46 182

Людиновская прокуратура организовала проверку коммунальных организаций, осуществляющих чистку кровель домов от снега и сосулек.

Проверка была инициирована мониторингом СМИ и Интернета, куда недовольные горожане выкладывали свои жалобы.

В результате проверки, в адрес руководителей организаций, не убравших вовремя с крыш опасные сосульки и снег, внесено 18 представлений, и прокуратура взяла устранение нарушений под свой контроль, сообщила пресс-служба ведомства.