Рекордное количество новорожденных зарегистрировали сегодня в Обнинске

11.01.2019 08:00 473

ЗАГС наукограда сегодня зарегистрировал рекордное количество новорожденных.

Как сообщила журналистам портала Obninsk.name руководитель этого структурного подразделения городской администрации, за один день ее подчиненные оформили свидетельства 19-ти малышам. А всего за десять дней нового года этот документ выдали 35-ти новорожденным.

Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период в Обнинске было зарегистрировано 29 рождений.



Так же отмечается, что самыми популярными именами в новом году стали Арсений и Варвара.