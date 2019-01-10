Деревни под Калугой в пятницу останутся без света

10.01.2019 18:27 82

Завтра, 11 января произойдет плановое отключение электроэнергии для работы на оборудовании в двух деревнях, пригородах Калуги.

Электричества не будет с 09:00. Обесточенными останутся деревни Животинка и Верхняя Вырка, сообщает филиал «Калугаэнерго».

К 16:00 работы обещают завершить, тогда же в дома поступит свет.