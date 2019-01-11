Жильцы военного городка вывозят мусор в Малоярославец на автобусе

11.01.2019 07:00 529

После принятия нового закона о вывозе мусора, в некоторых населенных пунктах Малоярославецкого района мусор утилизация отходов совсем прекратилась.



В частности, в бывшем военном городке Малоярославец-5 прежний мусорный контейнер увезли еще перед праздниками, а новый на его место так и не поставили. В итоге жителям двух пятиэтажек приходится складывать пакеты с отходами прямо на контейнерной площадке.



Как сообщает портал Obninsk.name, особо сознательные жильцы свой мусор на контейнерную площадку не бросают, а вывозят его самостоятельно в Малоярославец на рейсовом автобусе.