За праздники в области произошло 52 пожара

В период новогодних и рождественских праздников (с 1 по 9 января) на территории Калужской области произошло 52 пожара, 1 человек погиб, травмированных нет.
Как сообщила пресс-служба областного МЧС, в огне пострадало имущество на 6 миллионов рублей. Но в ходе тушения пожарные спасли материальных ценностей более чем на 20 миллионов.
К счастью, в местах массового скопления людей и на социально-значимых объектах возгораний не было. В целом, относительно прошлых лет, новогодние каникулы прошли спокойно.
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