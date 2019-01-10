За праздники в области произошло 52 пожара

10.01.2019 13:34 263

В период новогодних и рождественских праздников (с 1 по 9 января) на территории Калужской области произошло 52 пожара, 1 человек погиб, травмированных нет.

Как сообщила пресс-служба областного МЧС, в огне пострадало имущество на 6 миллионов рублей. Но в ходе тушения пожарные спасли материальных ценностей более чем на 20 миллионов.

К счастью, в местах массового скопления людей и на социально-значимых объектах возгораний не было. В целом, относительно прошлых лет, новогодние каникулы прошли спокойно.