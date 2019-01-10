Около 700 тысяч звонков приняла служба спасения облати в минувшем году

10.01.2019 13:27 208

За минувший год операторы службы спасения приняли и обработали 616391 звонок и сообщение от населения по различным вопросам. В день же количество обращений составляло 1689.

Как сообщает пресс-служба ведомства, четверть случаев приходилась на вызов экстренных оперативных служб: пожарных 16077 раз, полиции 53278 раз и скорой помощи 68692 раза. Двадцать процентов обращений пришлось на случаи аварий в системах ЖКХ области. Свыше половины вызовов не относились к задачам службы -112.

Сравнение показателей за два года позволяет сделать вывод о росте востребованности услуг системы-112 Калужской области у населения.